Fast eine halbe Million Menschen im Landesdienst

24,4 Prozent mehr Empfänger von Asylbewerberleistungen Die Zahl der Empfänger von Asylbewerberleistungen ist in Nordrhein-Westfalen Ende 2022 um 24,4 Prozent gegenüber dem Vorjahresstichtag gestiegen. 106 950 Menschen bezogen solche Leistungen, berichtete das Landesamt für Statistik am Dienstag in Düsseldorf.

Fahrer fliegt auf nasser Straße aus Kurve: Schwer verletzt Bei einem Verkehrsunfall auf regennasser Straße ist ein 19 Jahre alter Autofahrer im Siegerland lebensgefährlich verletzt worden. Der Fahrer sei am späten Montagnachmittag auf der Bundesstraße 62 in Netphen in einer Kurve von der Fahrbahn abgekommen, teilte die Polizei in Kreis Siegen-Wittgenstein am Dienstag mit. Der Wagen prallte gegen eine Leitplanke und gegen einen Baum und blieb an einem Abhang schwer beschädigt stehen. Die 16 Jahre alte Beifahrerin wurde leicht verletzt. Sie konnte nach Polizeiangaben selbst aus dem Wrack klettern. Sie und der lebensgefährlich Verletzte kamen in ein Krankenhaus. Der Sachschaden beträgt etwa 100.000 Euro.