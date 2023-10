Fast drei Wochen keine Züge zum Münchner Flughafen

Mehr zum Thema

Hagen: FDP in Bayern soll Doppelspitze bekommen Nach dem verpassten Wiedereinzug in den bayerischen Landtag möchte die FDP im Freistaat künftig auf eine Doppelspitze setzen. Wenn ich als Landesvorsitzender einen Beitrag zum Wiederaufstieg der FDP leisten kann, tue ich das gerne - aber nicht allein, sondern im Team mit einer weiteren Bewerberin, sagte FDP-Landeschef Martin Hagen am Freitag der Münchner Abendzeitung. Mein Vorschlag ist, dass wir als erster FDP-Landesverband in Deutschland eine Doppelspitze wählen.