Fast 334.000 Euro für Kunstprojekte im Land

Land fördert Sanierung von Feuerwehrhäusern In Sachsen-Anhalt sind in diesem Jahr bisher 106 Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen an Feuerwehrhäusern in den Kommunen bewilligt worden. Die Gesamtförderungssumme beträgt knapp drei Millionen Euro, wie das Innenministerium am Freitag mitteilte.

Pizzalieferant im Saalekreis mit Pfefferspray attackiert Fünf unbekannte Jugendliche haben im Saalekreis einen Pizzalieferanten mit Pfefferspray attackiert. Die Jugendlichen nahmen dem 42-Jährigen zudem seine Pizzen ab und ergriffen schließlich die Flucht, wie die Polizei am Freitagmorgen mitteilte. Zuvor hatten sich die fünf Unbekannten am Donnerstagabend in Teutschenthal als die Besteller der Pizzen ausgegeben. Der 42-jährige Lieferant kam zur Behandlung ins Krankenhaus. Die Polizei hat die Ermittlungen übernommen.