Familie findet Vater begraben nach Carport-Einsturz

Mehr zum Thema

Aiwanger wählt: „Dienstleister der Bevölkerung“ Bayerns stellvertretender Ministerpräsident Hubert Aiwanger hat gewählt. In einem Feuerwehrhaus im niederbayerischen Rottenburg an der Laaber gab der Vorsitzende der Freien Wähler am Sonntagmittag seine Stimme bei der Landtagswahl ab. Ich glaube dass wir dieses Mal ein bisschen zulegen werden im Vergleich zum letzten Mal, sagte er nach dem Wahlgang zu den Aussichten seiner Partei. Mit 11,6 Prozent hätten die Freien Wähler 2018 ein sehr hohes Niveau vorgelegt. Das muss man erstmal halten.

Wahlgänger, Marathonläufer und falsche Wendungen in München Die einen gingen wählen, die anderen laufen - in München war am Tag der Landtagswahl so einiges los. Denn zeitgleich zur Abstimmung fand der München Marathon mit Tausenden Sportlern statt, für den auch so manche Straße gesperrt wurde. Ein Wahltag mit Umwegen.