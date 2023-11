Familiäre Gründe: Darmstadt vorerst ohne Lieberknecht

Mehr zum Thema

Teile von Kirchendach in Kassel eingestürzt In Kassel sind am Montagmittag Teile des Daches einer Kirche eingestürzt. Eine Person wurde nach Angaben der Feuerwehr leicht verletzt. Die Eingänge der in der Innenstadt gelegenen Elisabethkirche seien vorsorglich abgesperrt worden, teilte die Polizei mit. Ein direkt an die Kirche angrenzendes Wohngebäude mit zwei Bewohnern musste geräumt werden. Ein Statiker nimmt nun seine Arbeit auf, sagte eine Polizeisprecherin. Angaben zur Ursache des Einsturzes konnte sie zunächst nicht machen.