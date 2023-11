Wie auf der Instagram-Seite von „Fame Fighting“ verkündet wurde, ist Patrick Fabian durch den Medizincheck gefallen. Der Ex-DSDS-Kandidat, der außerdem vier Jahre bei „Berlin Tag und Nacht“ zu sehen war, konnte seinen Kampf gegen Jakub Jarecki nicht antreten. Wie er selbst in der Liveshow berichtet, gab’s beim MRT im Krankenhaus die Schock-Nachricht: Hirnblutung! Das intensive Box-Training hat ihm schon vor seinem Einsatz im Boxring einen Strich durch die Rechnung gemacht. Immerhin: Patrick Fabian geht es gut.

Und mit Paco Herb, der zuletzt bei „Are you the One? Realitystars in Love“ zu sehen war, wurde schnell Ersatz gefunden.