Falschfahrerin hört Warnung über sich selbst

Kita-Fachkräfteverband sieht durch Kita-Gesetz mehr Probleme Der Verband Kita-Fachkräfte Rheinland-Pfalz warnt vor einer Verschlechterung der Arbeitsbedingungen durch das 2021 eingeführte Kita-Gesetz. In keinem Bereich fand bislang wirklich eine Verbesserung statt, sagte Nadine Zimmer, die für den Verband eine Umfrage durchführte, am Montag. Das Kindeswohl ist permanent gefährdet. Kinder, Eltern und Fachkräfte erleben schlechte Rahmenbedingungen. Aktuell bedeute das Kita-Zukunftsgesetz weniger Qualität, weniger Kindeswohl und weniger Zeit für das einzelne Kind.

Spielzeugwaffe löst Polizeieinsatz aus Eine Spielzeugwaffe hat besorgte Bürger in Trier beunruhigt und einen Polizeieinsatz ausgelöst. Wie die Beamten am Sonntagabend mitteilten, beobachteten Zeugen, wie mehrere Personen am Nachmittag auf einem Tankstellengelände mit einem schusswaffenähnlichen Gegenstand hantierten. Die Zeugen alarmierten die Polizei. Die überprüfte die Beobachtungen und stellte fest, dass es sich bei dem verdächtigen Gegenstand lediglich um eine Spielzeugwaffe handelte.