Falscher Polizist: Seniorin übergibt 90.000 Euro

Ein mutmaßlicher Telefonbetrüger hat sich als Polizist ausgegeben und eine Seniorin in Unterfranken um 90.000 Euro gebracht. Erst als sich die Frau an die Aschaffenburger Polizei wandte und sich nach ihrem Geld erkundigte, fiel der Betrug auf, heißt es in der Mitteilung vom Montag. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Den Angaben zufolge hatte die Seniorin Anfang November einen Anruf eines vermeintlichen Polizisten erhalten. Dieser log ihr vor, dass bei ihr eingebrochen werden würde und sie deshalb ihre Ersparnisse aus ihrem Bankschließfach holen und an die Polizei übergeben solle. Die Frau überreichte dann einem unbekannten Abholer das Bargeld. Dass sie zum Opfer von Betrügern wurde teilten ihr Beamte der Polizei in Aschaffenburg am Sonntag mit, als sie dort anrief und nach dem Ermittlungsstand zum vermeintlich bevorstehendem Einbruch fragte.

Die Beamten warnen immer wieder vor solchen Betrugsmaschen und weisen darauf hin, dass die Polizei und die Justiz niemals Geld oder Schmuck fordern.