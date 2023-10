Falscher Polizist erstaunt echte Polizei mit Ausrüstung

Mehr zum Thema

Motorradfahrer bei Sturz ums Leben gekommen Ein 39 Jahre alter Motorradfahrer ist bei einem Sturz nahe Trendelburg (Landkreis Kassel) ums Leben gekommen. Nach ersten Erkenntnissen sei er am Dienstag beim Einscheren nach dem Überholen zu Fall gekommen, teilte die Polizei in Kassel mit. Der Mann erlag seinen Verletzungen noch an der Unfallstelle. Ein Sachverständiger soll die genaue Unfallursache ermitteln.