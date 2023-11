Falscher Notruf von Jugendlichem löst Polizeieinsatz aus

Mehr zum Thema

Kosten für Riedbahn-Sanierung bei rund 1,3 Milliarden Euro Die großangelegte Sanierung der Riedbahn zwischen Frankfurt und Mannheim wird nach einer aktuellen Schätzung der Deutschen Bahn insgesamt rund 1,3 Milliarden Euro kosten. Bei Planungsstart hatten die voraussichtlichen Kosten 500 Millionen Euro betragen, wie ein Bahnsprecher am Donnerstag mitteilte. Nun sei der Projektumfang erweitert worden.