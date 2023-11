Fall Vieritz: Mehrere Kinderschutzmeldungen eingegangen

Nach dem Tod eines bewaffneten Mannes in einem Haus in der Gemeinde Milower Land hat der Landkreis Havelland Angaben zum Vorlauf des Polizeieinsatzes gemacht. So waren zunächst im Jugendamt mehrere Kinderschutzmeldungen eingegangen, erklärte eine Sprecherin des Landkreis auf Anfrage. Die Eltern ließen jedoch keinen Kontakt zu, woraufhin das Familiengericht nach einem langen Prozess das Sorgerecht entzog. Schließlich lag dem Jugendamt ein Herausgabebeschluss des Kindes an den Amtsvormund vor, der aufgrund der Gewaltbereitschaft des Vaters in Abstimmung mit der Polizei umgesetzt werden sollte, so die Sprecherin.

Der Vater des Kindes hatte sich während des Großeinsatzes in Vieritz am Freitag und Samstag mehrere Schusswechsel mit der Polizei geliefert. Die Polizisten wollten in dem Dorf in Brandenburg den Gerichtsbeschluss vollstrecken. Wegen möglicher Kindeswohlgefährdung waren auch Spezialeinheiten der Polizei beteiligt. Doch es gelang nicht, das Kind aus dem Haus zu holen. Zwei Männer verschanzten sich dort, auch das Kind und seine Mutter waren im Haus. Die Mutter und das Kind konnten das Haus in der Nacht zum Samstag dann aber unverletzt verlassen.

Bei dem Einsatz sei berücksichtigt worden, dass der Vater aggressiv und gewaltbereit sei, führte die Sprecherin des Landkreises aus. Dem Kind geht es den Umständen entsprechend gut. Zeugen aus dem Ort hatten berichtetet, dass die beiden Männer mit Drogen und Waffen dealten.