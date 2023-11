„Fakeshop-Finder“ soll Online-Einkauf sicherer machen

Mehr zum Thema

Rund 1000 Jahre alte Mauerreste auf dem Domplatz entdeckt Der Domplatz in Magdeburg wurde in den letzten Jahrzehnten mehrfach archäologisch untersucht. Jetzt sind die Forscher erstmals auf konkrete rund 1000 Jahre alte Mauerreste aus der Zeit der ottonischen Herrscher gestoßen.

Rund 95 Prozent der Schulen in Sachsen-Anhalt sind online Der Zugang zum Internet gehört in Schulen zu den Grundvoraussetzungen zum guten Lernen. In Sachsen-Anhalt sind mittlerweile knapp 95 Prozent der Schulen ans Internet angeschlossen.

