Auch Justine Dippl kauft die Versöhnungsshow nicht wirklich ab: „In einer Sekunde sprechen sie von Trennung, in der nächsten Sekunde küssen sie sich?“ Soweit so „schön, aber ein stückweit nicht ernst zu nehmen.“ Erst Mega-Zoff, dann Knutschen vor aller Augen. Für das tränenreiche Theaterstück auf der Sommerhaus-Freilichtbühne schult Eric Stehfest spontan von Paarpsychologe auf Kunstkritiker um. Sein vernichtendes Urteil über das dargebotene Rührstück von Vanessa und Aleks: „Kriecht euch gegenseitig in den Arsch - das ist doch toll.“

Tja, ob die Versöhnung von Dauer ist und welches Drama als nächstes im Sommerhaus uraufgeführt wird? Das zeigt RTL immer dienstags ab 20.15 Uhr – online auf RTL+ können Sie die neueste Folge sogar schon vorab streamen. (kpl)