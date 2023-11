Fahrzeug mit drei Insassen stürzt Hang hinab

Mehr zum Thema

FC Bayern mit Müller und Gnabry: 19-Jähriger mit Debüt Der FC Bayern München bestreitet das Bundesliga-Heimspiel gegen den 1. FC Heidenheim mit den Fußball-Nationalspielern Thomas Müller und Serge Gnabry in der Startelf. Trainer Thomas Tuchel wechselt im Vergleich zum 2:1 in der Champions League gegen Galatasaray Istanbul auf insgesamt fünf Positionen. Sein Startelfdebüt gibt am Samstag in der Allianz Arena der 19-jährige Aleksandar Pavlović. Konrad Laimer, der den gesperrten Joshua Kimmich ersetzt, wurde in der Königsklasse zuletzt nur eingewechselt. Neu im Team ist auch Bouna Sarr.

Unfall mit vier Verletzten in Oberbayern Bei einem Unfall auf einer Staatsstraße bei Oberdolling (Landkreis Eichstätt) sind zwei Menschen leicht und zwei schwer verletzt worden. In Lebensgefahr habe sich niemand befunden, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Demnach habe ein Autofahrer am Samstagvormittag beim Überholvorgang ein nach links abbiegendes Auto übersehen und sei mit diesem zusammengestoßen.