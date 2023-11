Fahrschüler der Bundespolizei steuert Bus gegen Straßenbaum

Ein Fahrschulbus der Bundespolizei ist am Montag bei Wesenberg (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) von der Bundesstraße 198 abgekommen und an einem Straßenbaum gelandet. Am Steuer saßen ersten Erkenntnissen zufolge ein 42 Jahre alter Fahrschüler sowie der 60 Jahre alte Fahrlehrer, wie die Polizei mitteilte. Warum der Bus nach rechts von der Straße abkam und frontal gegen den Baum prallte, sei noch unklar. Der Fahrschüler und ein 49 Jahre alter Insasse des Busses wurden demnach leicht verletzt und ins Krankenhaus Neustrelitz gebracht. Den Sachschaden gab die Polizei mit 55 000 Euro an. Der Bus musste abgeschleppt werden.