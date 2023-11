Deutlich günstiger ist der Preis-Leistungs-Sieger des Imtest-Vergleichs: Rund 15 Euro kostet das Leuchten-Set von Prophete*. Trotz des starken Preis-Unterschieds landet Prophete in der Gesamtbewertung mit der Note 2,3 nur knapp hinter dem Testsieger.

Die Vorderlampe bietet bis zu 15 Lux Leuchtstärke in vier Lichtstufen. Diese passen sich jedoch nicht automatisch der Dämmerung an wie bei dem Testsieger. Auch die Akkulaufzeit liegt deutlich unter der Dauer des Testsiegers: Das Vorderlicht leuchtet über drei Stunden lang, das Hinterlicht kommt auf eine Leuchtdauer von über vier Stunden. Abzüge gibt es in den Punkten Wasserschutz und Verpackungsmenge. Das Ergebnis zeigt jedoch, dass sich das Set in puncto Preis-Leistung rentieren kann.