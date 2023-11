Fahrradfahrerin nach Zusammenstoß mit Auto gestorben

Eine 50-jährige E-Bike-Fahrerin ist neun Tage nach einem Zusammenstoß mit einem Auto an den Folgen ihrer Verletzungen gestorben. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit. Bei dem vorangegangenen Unfall auf einer Landstraße in Kaiserslautern war der Fahrradfahrerin eine 59-Jährige mit ihrem Pkw aufgefahren. Dadurch wurde die 50-Jährige zunächst auf das Auto und anschließend auf die Straße geschleudert. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht und starb am Mittwoch an ihren schweren Verletzungen. Die Polizei ermittelt zum Ablauf und den Umständen des Zusammenstoßes.