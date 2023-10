Fahrrad, E-Roller und Holzplatte: Gegenstände auf Gleisen

Erneut haben Gegenstände auf einer S-Bahnstrecke in Ludwigsburg für Gefahr gesorgt. Ein Fahrrad, ein E-Roller und eine Holzplatte lagen am Freitag beziehungsweise am Wochenende auf den Gleisen der S4. Die Lokführer der Bahnen sahen die Gegenstände zu spät und fuhren darüber, wie die Bundespolizei am Montag mitteilte. Sie ermittelt weiter gegen Unbekannt wegen des Verdachts der gefährlichen Eingriffe in den Bahnverkehr. Verletzt wurde dabei bisher niemand.

Seit gut einer Woche kommt es immer wieder zu ähnlichen Vorfällen an der S-Bahnstrecke. Ob die selben Täter dahinterstecken versuchen die Beamten jetzt zu ermitteln. Die Bundespolizei warnt, dass solche Hindernisse auf den Schienen auch zu Entgleisungen führen können.