Fahrplanwechsel: FlixTrain nimmt weitere Ziele ins Angebot

Rehlinger zu Ford: „Es ist nicht das Ende des Prozesses“ Die saarländische Ministerpräsidentin Anke Rehlinger (SPD) hat am Donnerstag bei der Ford-Betriebsversammlung in Saarlouis Solidarität mit den Beschäftigten gezeigt. Ich will demonstrieren, dass wir uns an einem schwierigen Punkt in diesem Prozess befinden. An einem Punkt, an dem wir uns erhofft und gewünscht und dafür gearbeitet haben, ein besseres Ergebnis präsentieren zu können, sagte sie nach Teilnehmerangaben. Dass das nicht geklappt hat, das ist großer Mist.