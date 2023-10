Fahrkartenautomat in Gelsenkirchen gesprengt

Ein Fahrkartenautomat ist an einem S-Bahn-Haltepunkt in Gelsenkirchen bei einer Sprengattacke zerstört worden. Durch die Druckwelle zersprang am frühen Donnerstagmorgen außerdem eine Glasscheibe eines nahe gelegenen Wartehäuschens, teilte die Bundespolizei mit. Die unbekannten Täter flüchteten mit der Geldkassette des Automaten, in der eine höhere Summe Geld vermutet werde. Die Fahndung in der Umgebung blieb zunächst erfolglos.

Nach der erfolgten Spurensicherung bauten Bahnmitarbeiter den Angaben zufolge den zerstörten Fahrkartenautomaten ab. Die Bundespolizei ermittelt wegen des Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion, Sachbeschädigung und des besonders schweren Diebstahls.