Fahrkarten-Prüfmarathon in Bussen und Bahnen in Hamburg

Den Unternehmen im Hamburger Verkehrsverbund entstehen jährlich Verluste in Millionenhöhe, weil Menschen ohne gültige Fahrkarte unterwegs sind. Ein Prüfmarathon soll helfen, das zu ändern.

Bei einem großangelegten Fahrkarten-Kontrollmarathon des Hamburger Verkehrsbundes sind am Donnerstag insgesamt 15.852 Fahrgäste kontrolliert worden. Von ihnen hatten 95,4 Prozent oder 15.123 Menschen eine gültige Fahrkarte bei sich, wie ein HVV-Sprecher mitteilte. Seit dem frühen Morgen waren mehr als 300 Prüferinnen und Prüfer in Bussen und Bahnen sowie an Haltestellen im Einsatz. Bisher verläuft der Prüfmarathon sehr entspannt, berichtete der Sprecher während der Aktion. Sie endete am Donnerstag um 18.00 Uhr.

Die Aktion war ausnahmsweise vorher angekündigt worden, um damit auf die Auswirkungen des Schwarzfahrens auf die Verkehrsbetriebe aufmerksam machen zu können. Es war nach Angaben des HVV der erste Prüfmarathon seit 2017. Selbstverständlich gibt es Großkontrollen im HVV nicht nur beim Prüfmarathon, teilte der Verkehrsverbund weiter mit. Sie finden regelmäßig und grundsätzlich unangekündigt statt. Ab Freitag werde dann wieder unangekündigt kontrolliert.

Mit dem Prüfmarathon wollen die Verkehrsunternehmen der Region unter anderem zeigen, dass sie durch Schwarzfahrer jedes Jahr Millionenverluste hinnehmen müssen. 2022 waren HVV-Angaben zufolge gut 164.000 Menschen ohne gültigen Fahrausweis erwischt worden. Bei dieser Zahl müsse man allerdings berücksichtigen, dass während der Corona-Zeit weniger kontrolliert worden sei, sagte der HVV-Sprecher.