Fahrgastschiff mit Passagieren treibt auf Rhein

Frisch will nach Abwahl in Landtag und Partei bleiben Der von der Spitze der rheinland-pfälzischen AfD-Fraktion abgewählte Michael Frisch wird sein Landtagsmandat behalten und Mitglied seiner Partei bleiben. Ich stehe nach wie vor voll hinter der Programmatik der Partei, sagte er der Deutschen Presse-Agentur in Mainz. Es gebe keine inhaltlichen Differenzen, er sehe auch keinen Rechtsruck in der rheinland-pfälzischen AfD. Er wolle nun versuchen, aus der Landespartei heraus wieder andere Mehrheiten zu organisieren.

Radikalisierung in AfD-Fraktion: Frisch äußert sich Tag zwei nach dem so gar nicht reibungslosen Führungswechsel in der rheinland-pfälzischen AfD-Fraktion. Der abgewählte Vorsitzende möchte sich äußern, für den Politikwissenschaftler Jun passen die Geschehnisse in eine seit Jahren andauernde Entwicklung.