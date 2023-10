Fahrgast beleidigt und tritt Zugbegleiterin

Mehr zum Thema

Göttinger Rechtsanwalt wegen Veruntreuung verhaftet Wegen Untreue ist ein Rechtsanwalt aus Göttingen in Untersuchungshaft genommen worden. Der Mann soll 700 000 Euro aus Spenden zusammen mit seiner Frau ausgegeben haben, wie die Staatsanwaltschaft Göttingen am Montag mitteilte. Nach einem längeren Aufenthalt in Mexiko wurde der 65-Jährige vor Kurzem dort abgeschoben und am Freitag am Flughafen Frankfurt verhaftet.

Prozess um Schmuggel von rund 500 Kilo Kokain begonnen Zum Auftakt eines Prozesses um Kokain-Schmuggel im Hafen von Bremerhaven haben sich die Angeklagten nicht geäußert. Die Staatsanwaltschaft warf den neun Angeklagten im Alter zwischen 35 und 49 Jahren am Montag Beihilfe zum Drogenhandel vor. Acht von ihnen wird auch die Einfuhr von Betäubungsmitteln zur Last gelegt. In dem Verfahren sind 65 weitere Verhandlungstermine zunächst bis Oktober 2024 angesetzt.

