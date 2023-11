Fahrerloses Auto rollt aus Tankstelle und prallt gegen Mauer

An einer Tankstelle im oberfränkischen Naila (Landkreis Hof) ist ein fahrerloses Auto auf eine Straße gerollt und gegen eine Mauer gestoßen. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, hatte der 54 Jahre alte Fahrer am Freitagnachmittag vermutlich vergessen, die Handbremse zu ziehen und einen Gang einzulegen. Das Auto rollte vom Tankstellengelände auf die Straße, fuhr ein Verkehrszeichen um und prallte gegen eine Gartenmauer. Verletzt wurde niemand. Die Straße wurde für die Zeit der Reinigungsarbeiten gesperrt.