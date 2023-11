Fahrer verstorben: Auto kracht in geparkte Fahrzeuge

Mehr zum Thema

Polizei löst Rechtsrock-Konzert in Sonneberg auf Die Polizei hat am Samstagabend in Sonneberg ein Rechtsrock-Konzert aufgelöst. Das nicht angemeldete öffentliche Konzert fand in einer Lagerhalle statt und war als Geburtstagsfeier getarnt, wie die Behörden am frühen Sonntagmorgen mitteilten. In der Halle seien aus Bildertafeln Hakenkreuze zusammengesetzt gewesen. Zudem hätten unbekannte Konzertteilnehmer rechtsradikale Parolen skandiert.

Gedenken an Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft Vielerorts in Thüringen ist am Sonntag der Toten von Krieg und Gewaltherrschaft gedacht worden. Die zentrale Veranstaltung wurde in Heilbad Heiligenstadt begangen. Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) dankte dem Landesverband im Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge dafür, dass er die Erinnerung wach halte. Nur durch die aktive Einbindung auch der Generationen, die selbst gar nicht Teil der Konflikte waren, können künftige Kriege verhindert und vergangene Auseinandersetzungen geheilt werden, sagte Ramelow nach Angaben der Staatskanzlei. Aussöhnung brauche Zeit.