Fahrer unter seinem Fahrzeug eingeklemmt

Neue Suchaktion nach vermisster 15-Jähriger im Elsass Im Elsass suchen Einsatzkräfte erneut nach einer verschwundenen 15-Jährigen. Am Donnerstag durchkämmten etwa 80 Gendarmen zwei Bereiche in der Nähe eines Teiches, wie französische Medien übereinstimmend berichteten. Die 15-Jährige war am Samstag auf dem drei Kilometer langen Fußweg zum Bahnhof von Saint-Blaise-la-Roche verschwunden. Der Teich liegt dem Sender France Info zufolge auf dem Weg.