Fahrer mutmaßlich eingeschlafen: Schwerer Unfall auf A81

Ein Autofahrer ist möglicherweise am Steuer eingeschlafen und hat so einen schweren Unfall auf der Autobahn 81 bei Bad Dürrheim (Schwarzwald-Baar-Kreis) verursacht. Der 75-Jährige und seine Beifahrerin seien am Donnerstag mit dem Wagen vermutlich ungebremst in den Auflieger eines Lastwagens gefahren, sagte ein Polizeisprecher. Durch die Wucht des Aufpralls sei die Beifahrerin im Opel eingeklemmt und schwer verletzt worden.

Sie wurde von der Feuerwehr befreit und mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Der 75 Jahre alte Fahrer des Opels zog sich nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen zu. Wegen des Unfalls wurde die Autobahn in südlicher Richtung zwei Stunden voll gesperrt. Der Lastwagenfahrer blieb unverletzt.