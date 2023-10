Fahrer betrunken: Auto mit Kind an Bord überschlägt sich

Mehr zum Thema

Autofahrer kracht in Stuttgart in Linienbus Ein Autofahrer ist in Stuttgart-Weilimdorf in einen abgestellten Linienbus gekracht und dabei leicht verletzt worden. Der 34-Jährige war am Sonntag aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und in den Bus auf dem Standstreifen gerauscht, wie ein Polizeisprecher sagte. Der Linienbus war zum Unfallzeitpunkt leer. Während der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der Mann vermutlich unter Alkoholeinfluss stand. Es wurde ein vorläufiger Atemalkoholtest und eine Blutentnahme veranlasst. Zudem musste der 34-Jährige seinen Führerschein abgeben. Laut Polizei entstand ein geschätzter Schaden von mehreren Zehntausend Euro.