Fahrer bei Lkw-Unfall eingeklemmt: A7 zeitweise gesperrt

Kinderwagen brennt in Treppenhaus: 10 Bewohner gerettet Beim Brand eines Kinderwagens im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses in Hamburg-Harburg hat die Feuerwehr in der Nacht zum Sonnabend zehn Menschen gerettet. Bewohner des Hauses am Hastedtplatz hätten den Brand gegen 1.30 Uhr gemeldet, teilte die Feuerwehr mit. Weil der dichte Rauch aus dem Treppenhaus bereits in die Wohnungen gezogen sei, hätten sie sich - bis auf eine pflegebedürftige ältere Dame - auf ihre Balkone geflüchtet. Die Feuerwehr habe den Brand nach ihrem Eintreffen rasch löschen können.

Frachter kollidiert mit Schleusentor im Nord-Ostsee-Kanal Nach einer Schiffskollision ist eine der beiden Schleusenkammern des Nord-Ostsee-Kanals in Kiel seit Mittwochnachmittag gesperrt. Ein Frachtschiff war gegen 17.00 Uhr auf der Fahrt in Richtung Ostsee aus unbekanntem Grund in Kiel-Holtenau in der Südkammer mit dem östlichen Schleusentor kollidiert, wie die Polizei am Donnerstag berichtete. Dabei wurden nach ersten Erkenntnissen weder Menschen verletzt noch gab es Umweltschäden.