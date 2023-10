Fahrbahnreparatur auf A1 verursacht langen Stau bei Hamburg

Eigentlich ist die A1 vor dem Kreuz Hamburg-Ost frisch saniert - doch ein Lkw-Unfall hat den neuen Belag großflächig beschädigt. Die Reparatur stellt Autofahrer in Richtung Lübeck und Berlin auf die Geduldsprobe.

Arbeiten zur Beseitigung eines Unfallschadens auf der A1 in Hamburg haben am Dienstag den Verkehr in Richtung Lübeck und Berlin behindert. Vor der Baustelle zwischen Hamburg-Öjendorf und dem Kreuz Hamburg-Ost stauten sich die Autos am Morgen auf zwölf Kilometer, wie es von der Verkehrsleitzentrale der Polizei hieß. Am Vormittag hatte der Stau noch eine Länge von acht Kilometern. Für die Bauarbeiten wurden zwei Fahrspuren der Autobahn Bremen-Lübeck gesperrt. Dem Verkehr stand nur ein 3,50 Meter breiter Fahrstreifen zur Verfügung.

Am Dienstagnachmittag sollte die Einschränkung wieder aufgehoben werden, doch Mittwoch sollen die Bauarbeiten weitergehen. Dann werden in der Zeit von 5.00 Uhr bis 14.30 Uhr erneut zwei der drei Fahrspuren in Richtung Berlin und Lübeck gesperrt.

Der Autobahnabschnitt hatte erst im August und September eine neue Decke aus Flüsterasphalt bekommen. Die Arbeiten waren mit großen Einschränkungen für den Verkehr verbunden. Doch kurz nach Abschluss der umfangreichen Sanierung wurde der neue Belag bei einem Lastwagenunfall großflächig beschädigt, wie ein Sprecher der Autobahn GmbH sagte. Auch die Mittelschutzplanke in dem Bereich muss repariert werden.