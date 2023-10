Laut den Beamten aus Rotterdam soll Dorder am 13. Oktober an einer tödlichen Schießerei beteiligt gewesen sein. Ein 60-Jähriger soll das Opfer gewesen sein. Er wird außerdem verdächtigt, dass er in der Nacht vom 20. auf den 21.Oktober in Zutphen versucht haben soll, einen 32-Jährigen zu erstechen. Der Mann konnte jedoch entkommen.

Von der Polizei wird er wiefolgt beschrieben:

etwa 1,83 m groß

kräftige Statur

könnte bewaffnet sein

Wer Bretly Dorder gesehen haben könnte, soll den Mann nicht ansprechen. Die Polizei Wesel bittet darum, den Notruf zu verständigen. (amp)

