Wegen Lärm niedergestochen: Angeklagter freigesprochen Das Landgericht Dessau-Roßlau hat einen 53 Jahre alten Mann freigesprochen, der seinen Nachbarn in Zerbst mit einem Messer schwer verletzt hatte. Zwar habe das Gericht es als erwiesen angesehen, dass der Angeklagte im März dieses Jahres einem Nachbarn potenziell lebensgefährliche Stich- und Schnittverletzungen zugeführt habe, teilte eine Gerichtssprecherin am Dienstag mit. Nachdem der Nachbar erhebliche Gegenwehr leistete, habe der Angeklagte aber von ihm abgelassen.

Land prüft Landzahnarztquote Sachsen-Anhalt will die Einführung einer Landzahnarztquote prüfen. Dafür müssten aber verfassungsrechtliche Voraussetzungen erfüllt werden, teilte die Landesregierung am Dienstag nach der Sitzung des Kabinetts mit Vertretern von Ärzten, Krankenkassen und Krankenhäusern mit.