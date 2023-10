Faeser meldet Kontrollen an weiteren Grenzabschnitten an

Mehr zum Thema

Diebe plündern Motorboot im Peene-Hafen von Jarmen Unbekannte haben ein Motorboot im Hafen von Jarmen (Vorpommern-Greifswald) regelrecht geplündert. Aus dem Boot wurden am Wochenende unter anderem der Tiefenmesser, ein Navigationsgerät, das Radio sowie weitere Ausrüstungsteile abgebaut und gestohlen, wie ein Polizeisprecher am Montag sagte. Das Boot war bereits aus dem Wasser der Peene geholt worden und lagerte auf einem Bootsanhänger im Hafengelände. Die Plane, mit der es abgedeckt war, wurde zerschnitten. Selbst die Sitzbezüge wurden gestohlen. Der Schaden wurde auf mehrere Tausend Euro geschätzt.