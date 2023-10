Faeser lässt Zukunft als SPD-Landesvorsitzende offen

Mehr zum Thema

Freie Wähler enttäuscht: Ziel bleibt Einzug in Landtag Der Spitzenkandidat und Landesvorsitzende der Freien Wähler in Hessen, Engin Eroglu, hat sich enttäuscht vom Abschneiden seiner Partei bei der Landtagswahl gezeigt. Wir Freien Wähler hätten auf jeden Fall mehr haben müssen, wir werden analysieren, wo es herkommt, sagte Eroglu am Sonntagabend in Gießen. Man sei definitiv mit den richtigen Themen in den Landtagswahlkampf gegangen und habe den Bürgerinnen und Bürgern richtig zugehört. Ziel bleibe, die Freien Wähler in den Landtag zu bringen und die Probleme der Menschen zu lösen. Hochrechnungen zufolge kommen die Freien Wähler auf 3,5 Prozent und werden den Einzug in den Landtag damit voraussichtlich nicht schaffen.

SPD-Chef Klingbeil räumt „zwei Niederlagen für die SPD“ ein SPD-Chef Lars Klingbeil hat das schlechte Abschneiden seiner Partei bei den Landtagswahlen in Bayern und Hessen unumwunden eingeräumt. Das sind zwei Niederlagen für die SPD, sagte er am Sonntagabend in der ARD. Wir hatten für was anderes gekämpft, ich hatte mir was anderes erhofft. Er gratulierte CDU und CSU jeweils zu Platz eins.