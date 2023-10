Faeser: Habe sehr viel Solidarität aus Berlin erhalten

Mehr zum Thema

Hessen-FDP in Hochrechnungen unter fünf Prozent Die FDP verpasst neuen Hochrechnungen von ARD und ZDF zufolge knapp den Wiedereinzug in den hessischen Landtag. In der ARD-Hochrechnung von 20.19 Uhr und in der ZDF-Hochrechnung von 20.41 Uhr liegen die Liberalen nur noch bei 4,9 Prozent.

Landesgartenschau in Fulda beendet: Über 585.000 Besucher Nach rund fünfeinhalb Monaten ist am Sonntag die 7. hessische Landesgartenschau in Fulda zu Ende gegangen. Insgesamt zählten die Veranstalter seit dem Beginn Ende April mehr als 585.000 Besucherinnen und Besucher. Damit sei das selbstgesteckte Ziel von mehr als einer halben Million Besuchern deutlich übertroffen worden, hieß es.