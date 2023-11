Fälschung von Impfausweisen: 21-Jährige schuldig gesprochen

Mehr zum Thema

Polizei lotst werdende Eltern mit Blaulicht ins Krankenhaus Mit eingeschaltetem Blaulicht hat die Polizei in Dortmund werdende Eltern unmittelbar vor der Geburt ins Krankenhaus gelotst. Der künftige Vater fiel in der Nacht auf, weil er mit Warnblinklicht durch die Innenstadt fuhr und eine rote Ampel missachtete, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Bei der Kontrolle sei aber sofort klar geworden, dass der Mann mit seiner hochschwangeren Frau in großer Eile auf dem Weg ins Krankenhaus gewesen sei.

Feuer bei SEK-Einsatz in Wohnung: Mehrere Verletzte Spezialeinsatzkräfte der Polizei haben am Mittwoch eine Kölner Wohnung gestürmt, in der sich über mehrere Stunden hinweg ein 56-jähriger Mann verbarrikadiert hatte. Beim Zugriff sei es zu einer Brandentwicklung gekommen, teilte die Polizei mit. Es gebe mehrere verletzte Personen.