Fährverband: Personal aus Osteuropa sichert Betrieb

Heraeus steigt bei Hightech-Zulieferer Zadient ein Kürzere Ladezeiten und längere Reichweiten für E-Autos: Siliziumkarbidpulver soll bei der Mobilitätswende helfen. Mit einer millionenschweren Beteiligung an einem Start-up setzt der Hanauer Technologiekonzern Heraeus auf künftige Marktchancen.