Facebook-Beleidigung: OLG Stuttgart gibt Chebli-Klage Recht

Mann bricht in Hotel ein und greift Gast mit Wasserkocher an Ein Mann soll in ein Stuttgarter Hotel eingebrochen und einen Gast mit einem Wasserkocher am Kopf verletzt haben. Ein verdächtiger 47-Jähriger wurde festgenommen und sollte am Mittwoch einem Haftrichter vorgeführt werden, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Den Angaben nach schlug ein Mann am Dienstag eine Fensterscheibe ein und stieg so in ein Hotelzimmer ein. Als ihn dort ein 60 Jahre alter Hotelgast ertappte, soll der Einbrecher mit einem Wasserkocher auf den Gast losgegangen sein.