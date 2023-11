Extremismus: Club aus Sachsen-Anhalt darf noch weiterspielen

Mehr zum Thema

Erste Wasserstofftankstelle für Lkw in Magdeburg eröffnet In Magdeburg ist landesweit die erste Wasserstofftankstelle für Lkw eröffnet worden. Energieminister Armin Willingmann (SPD) betonte am Mittwoch, Wasserstoff könne als Kraftstoff eine entscheidende Rolle einnehmen, um Schwerlast- und Gütertransporte in Zukunft umweltfreundlicher zu gestalten. Die Anlage ist nach Angaben des Betreibers im Gewerbepark Rothensee errichtet worden. Aufgrund der Nähe zur Autobahn 2 profitierten nicht nur lokale Unternehmen, sondern auch überregionale Transporte.