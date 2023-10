Extremismus bei Berliner Polizei? - Ermittlungsverfahren

Mehr zum Thema

Grüne stellen sich gegen Rechtsruck - Kritik an CDU Die brandenburgischen Grünen rechnen mit schwierigen Wahlkämpfen und Gegenwind. Mit einem „Jetzt erst recht“ stimmen sie sich beim Parteitag auf die Wahlen ein und wollen gegen Rechts angehen. Auseinandersetzungen gibt es in der Migrationspolitik.

Kriminalgericht Moabit: Tausende beim Tag der offenen Tür Es geht um Diebstahl, Sachbeschädigung oder gar Mord und Totschlag - bis zu 300 Prozesse gibt es täglich im Kriminalgericht Moabit. Wie sitzt es sich auf einer Anklagebank? Und wie sehen Vorführzellen aus, in denen Beschuldigte warten müssen bis zum Prozessbeginn? Darüber informierte das Gericht am Samstag beim Tag der offenen Tür - und fand großen Widerhall. Schon bis zum frühen Nachmittag wurden mehr als 3000 Besucherinnen und Besucher gezählt, darunter viele Kinder, wie Gerichtssprecherin Lisa Jani sagte.