Die Vorhersagemodelle vom Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrografie (BSH) lassen Schlimmes erahnen. Sie sehen derzeit am Samstag Wasserstände bis zu etwa 1,80 m über Normal ganz im Westen der Kieler Bucht und immerhin 1,60 m in der Lübecker Bucht. Das wäre also eine schwere Ostseesturmflut und würde erhebliche Überschwemmungen in Lübeck an der Trave, möglicherweise auch in Eckernförde, rund um die Schlei und ganz sicher auch im Flensburger Hafen bedeuten. In Kiel würde es wohl noch keine direkten Überschwemmungen bringen, aber je nach den tatsächlich erreichten Wasserständen wäre es schon denkbar, dass erste Straßen überflutet werden und der Fährverkehr auf der Kieler Förde müsste wohl eingestellt werden.



An der Nordsee wird hingegen berechnet, dass in Ost- und Nordfriesland sowie an der Elbe bis nach St. Pauli die normalen Niedrigwasserstände zum Zeitpunkt des Hochwassers nur um wenige Dezimeter überschritten werden und stattdessen zum Zeitpunkt des Niedrigwassers Wasserstände von etwa 1,5 bis 2 Meter unter den mittleren Niedrigwasserständen auftreten. An Land wird das natürlich keine besonderen Auswirkungen haben, aber sicherlich werden einige Fährverbindungen zu Inseln und Halligen und eventuell an der Elbe ausfallen müssen.