Explosionsgefahr in Frechen: Spezialkräfte überwältigen Mann

Katarina Barley ist „Königin der Aale“ Jedes Jahr wird in Bad Honnef der Aalkönig oder die Aalkönigin gekürt. Hans-Dietrich Genscher, Peer Steinbrück und Maybrit Illner gehörten schon zu den Ausgezeichneten. Jetzt ist eine Politikerin aus dem Europäischen Parlament an der Reihe.

Mädchen greifen Schülerinnen im Bus an Zwei zwölfjährige Schülerinnen sind in einem Schulbus in Bad Oeynhausen von einer Gruppe gleichaltriger Mädchen angegriffen worden. Die Gruppe habe Geld gefordert und eines der Mädchen körperlich attackiert, nachdem es der Aufforderung nicht nachgekommen war, berichtete die Polizei am Freitag in Minden. Wenig später sei einem der Opfer ein Geldschein geraubt worden.

