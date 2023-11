Die Retter leiten die Fluggäste ins Freie und versorgen die Verletzten. In diesem Fall sind es nur geschminkte Statisten. Denn die 350 Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr haben am Samstag am Flughafen Köln/Bonn den Ernstfall nur geprobt.

