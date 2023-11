Experten empfehlen Umbenennung belasteter Straßennamen

An die NS-Zeit erinnernde Straßennamen gibt es auch in Wiesbaden. Wie viele sollten laut Experten künftig anders heißen?

Historisch belastete Straßennamen? Eine Fachkommission hat in Wiesbaden die Umbenennung von 18 nach Persönlichkeiten benannten Verkehrsflächen und Gebäuden empfohlen. Am Mittwoch präsentierte sie einen Abschlussbericht nach der Prüfung von 71 derartigen Fällen in der hessischen Landeshauptstadt.

2018 habe eine Bürgerinitiative Unterschriften für die Umbenennung der Pfitznerstraße gesammelt, teilte die Kommune mit. Der Komponist, Dirigent und Autor Hans Pfitzner habe in seinen politischen Schriften ab 1898 offen antisemitisch argumentiert - auch noch nach dem Zweiten Weltkrieg. 2020 habe die Stadtverordnetenversammlung die Umbenennung in Johannes-Brahms-Straße und die Einrichtung einer Historikerkommission beschlossen.

Kulturdezernent Hendrik Schmehl erklärte: Der Fall Pfitzner zeigte, dass der Umgang mit persönlichen Verstrickungen und dem Handeln von Persönlichkeiten in der NS-Zeit mit größerer zeitlicher Distanz neu diskutiert und bewertet werden kann.

Ob die als belastet identifizierten Straßen wirklich umbenannt werden, wird laut einem Stadtsprecher im anschließenden politischen Prozess geklärt. Unter den aufgelisteten Beispielen findet sich etwa die Sauerbruchstraße: Der Chirurg Ferdinand Sauerbruch gehörte zu den Aufsteigern und Eminenzen des NS-Regimes.

In weiteren zwölf untersuchten Fällen empfiehlt die Fachkommission lediglich eine Kontextualisierung - also keine Umbenennung, aber etwa ein zusätzliches Schild oder einen QR-Code mit Erläuterungen zum historischen Namensgeber.

Der Abschlussbericht soll auch in den Buchhandel gelangen. Zudem will das Stadtarchiv nach den Angaben Veranstaltungen anbieten, um die möglichen Verstrickungen in die NS-Zeit diskutieren und von Historikern bewerten zu lassen.