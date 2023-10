Experte verrät: So werden Sie endlich selbstbewusst

„Die Partnerschaft mit uns selbst ist die wichtigste Partnerschaft, die wir im Leben haben!“ Freundschaften können gekündigt, Beziehungen beendet werden – doch die Trennung von einem selbst? Unmöglich! Das Problem: Es ist genau diese Beziehung, die oft alles andere als einfach ist. Laut Psychotherapeut Dr. Wolfgang Krüger hat so gut wie niemand von uns eine gute Selbstachtung oder ein wirklich gesundes Selbstbewusstsein. Was also tun?