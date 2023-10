Experte bittet um Bettwanzen - tot oder per Foto

Mehr zum Thema

Polizisten werden Zeugen von Autounfall Ein Autofahrer ist bei einem Unfall in Recklinghausen schwer verletzt worden und hatte dabei Glück im Unglück. Zwei Kriminalbeamte, die dem Auto des 23-Jährigen am frühen Montagmorgen in einem Zivilwagen entgegenkamen, sahen den Unfall demnach und leisteten zusammen mit einem Anwohner Erste Hilfe. Das teilte die Polizei mit. Der junge Mann war demnach mit seinem Wagen aus bislang ungeklärter Ursache von der Straße abgekommen und am Fahrbahnrand gegen einen Baum gekracht. Er wurde per Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.