Ex-Trainer Kovac: Niemals Bayern München unterschätzen

Popp-Einsatz im Top-Duell von Wolfsburg bei München offen Es ist das Spiel der Spiele in der Fußball-Bundesliga der Frauen. Pokalsieger VfL Wolfsburg tritt am Sonntag bei Meister Bayern München an. Ob der VfL mit all seinen Stars spielen kann, ist offen.

Tarifstreit im Einzelhandel: H&M-Beschäftigte im Streik Im festgefahrenen Tarifkonflikt des Hamburger Einzel- und Versandhandels haben Beschäftigte der Textilkette H&M am Freitag ihre Arbeit niedergelegt. Bei einer Kundgebung vor der Deutschlandzentrale in der Spitaler Straße zeigten sie Transparente mit der Losung Ohne uns kein Geschäft. Auch Streikende aus Filialen in Niedersachsen, Bremen, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern nahmen nach Angaben der Gewerkschaft Verdi beteiligten sich daran. Nach Angaben von Verdi-Verhandlungsführerin Heike Lattenkamp nahmen rund 250 Beschäftigte teil.