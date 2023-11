Ex-Profi Lahm lobt Stuttgart: „Wieder da, wo er hingehört“

Philipp Lahm ist vom aktuellen Höhenflug seines früheren Fußballclubs angetan. Die aktuelle Phase vergleicht er mit einer anderen goldenen VfB-Zeit.

Philipp Lahm freut sich über den Aufschwung des VfB Stuttgart in der Fußball-Bundesliga. Es ist schön, sagte der 40 Jahre alte Ex-Profi. Ich glaube, dass in den letzten eineinhalb Jahren einfach gute Arbeit geleistet wurde und auch Strukturen verändert wurden. Der VfB spielt jetzt endlich wieder da, wo er hingehört.

Die Stuttgarter, die in den vergangenen beiden Spielzeiten fast abgestiegen wären, sind nach elf Spieltagen in der laufenden Saison überraschend Tabellendritter. Am Samstag überzeugten sie mit einem verdienten 2:1 (1:1)-Sieg über Vizemeister Borussia Dortmund.

Die aktuelle Phase erinnere ihn ein bisschen an die Zeit, in der ich hier gespielt habe, in der man Champions League gespielt hat und tolle Erlebnisse hatte, sagte Lahm, der von 2003 bis 2005 das VfB-Trikot trug und am Montag für ein Event zur EM 2024 in Stuttgart war.

Die Region ist fußballverrückt, sagte der frühere Kapitän der Nationalmannschaft und Weltmeister von 2014. Es hat mir immer Spaß gemacht, in diesem Stadion Fußball zu spielen. Und jetzt macht es auch wieder Spaß, dem VfB zuzuschauen.