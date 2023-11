Ex-Partnerin von früherem OB rechtskräftig verurteilt

Mehr zum Thema

Klinikaufenthalte wegen HIV weiter auf niedrigem Niveau Die Krankenhausaufenthalte wegen einer HIV-Erkrankung sind dem Statistischen Landesamt zufolge in Hessen weiter auf einem niedrigem Niveau. Im Jahr 2022 seien 63 Menschen aus Hessen deswegen in deutschen Kliniken vollstationär behandelt worden, teilte das Amt am Donnerstag zum Welt-Aids-Tag an diesem Freitag mit. Im Jahr zuvor seien es 55 Menschen gewesen, der bisherige Tiefststand. Nach dem Beginn der statistischen Erfassung von Klinikaufenthalten wegen einer HIV-Diagnose seien die meisten Menschen aus Hessen 1995 gezählt worden. Damals waren es 833. Nach Angaben des Landesamtes war die Zahl der Krankenhausaufenthalte seit den 2000er Jahren stark rückläufig.

Weniger Arbeitslose in Hessen Die Zahl der Arbeitslosen in Hessen ist leicht auf 182.000 gesunken. Im November registrierten die Arbeitsagenturen 1454 Erwerbslose weniger als im Vormonat, wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit (BA) am Donnerstag in Frankfurt mitteilte. Die Arbeitslosenquote im November beträgt 5,2 Prozent nach 5,3 Prozent im Oktober.