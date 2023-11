Ex-Osnabrücker Scherning soll Braunschweig-Trainer werden

Mehr zum Thema

Geiselnehmer nutzt Mietwagen für Fahrt aufs Rollfeld Der Geiselnehmer vom Hamburger Flughafen hat ein geliehenes Auto genutzt, um eine Absperrung zu durchbrechen und aufs Rollfeld zu fahren. Das Tatfahrzeug war ein Mietwagen, sagte Rainer Bohmbach, Sprecher der Polizeiinspektion Stade, am Montag. Ob der 35-Jährige bei einer Mietwagenfirma gearbeitet habe, sei unbekannt und unwahrscheinlich. Der bewaffnete Mann hatte am Samstag in Stade seine vierjährige Tochter in seine Gewalt gebracht und war nach Hamburg gefahren. Erst nach mehr als 18-stündigen Verhandlungen gab er auf und übergab sein Kind den Spezialkräften der Polizei.